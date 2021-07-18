Около 114 тысяч человек поучаствовали в протестах против санитарных мер во Франции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Около 114 тысяч человек приняли участие в протестах в связи с принятием санитарных мер во Франции, принятых из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, сообщает телеканал BFMTV.

По данным телеканала, в Париже на манифест собралось около 18 тысяч человек. В регионах страны прошли 136 акций, на них присутствовали около 96 тысяч человек.

В пятницу, 17 июля, в Лионе на протестах против санитарных пропусков были задержаны девять манифестантов.

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник обратился к нации и обозначил ряд новых ограничительных мер по сдерживанию коронавирусной инфекции.

С 1 августа в рестораны, бары, торговые центры, самолёты и поезда дальнего следования можно будет попасть только по санитарному пропуску, свидетельствующий о привике или отрицательном результате теста на ковид. С 21 июля пропуск будет нужен при посещении праздничных мероприятий, театров и аттракционов.