Кинооператор Владислав Опельянц награжден призом Каннского фестиваля. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оператор фильма российского режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» (Petrov's flu) Владислав Опельянц награжден премией на 74-м Каннском кинофестивале Высшей технической комиссии.

«Владислав Опельянц показал себя настоящим виртуозом, заставив нас почувствовать всю лихорадку персонажей картины», — сказал глава комиссии Паскаль Марен.

Фильм «Петровы в гриппе» снят по роману писателя Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». Книгу опубликовали в 2016 году. Произведение стало победителем многих книжных фестивалей и литературных премий РФ.

Главные роли в фильме исполнили Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юра Борисов.

Как ранее сообщал портал kp.ru, еще один представитель России — режиссер Кира Коваленко — получила в Каннах Гран-при конкурса авторского кино «Особый взгляд» за драму «Разжимая кулаки».