МВД разрабатывают возможность введения экспресс-тестов на алкоголь для водителей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МВД России разрабатывает вопрос о внедрении экспресс-тестов, которые позволят выявлять пьяных водителей на дорогах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр министерства.

По данным специалистов, их применение позволит сократить время при общении водителей с сотрудниками полиции на дороге после остановки и исключить противоречивые и спорные ситуации.

В МВД уточнили, что при отказе водителя проходить освидетельствование на алкогольное опьянение после остановки на дороге, или его несогласии с полученными результатами, он направляется на медицинское освидетельствование. Такие требования предусмотрены ч. 1.1 ст. 27.12 КоАП РФ. Введение экспресс-тестов будет проходить в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников сообщил, что число ДТП на дороге с участием пьяных водителей за пять месяцев этого года сократилось в стране почти на 40%.