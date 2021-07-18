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В мире18 июля 2021 6:36

В Вашингтоне у бейсбольного стадиона произошла стрельба

Правоохранители ведут "активное расследование"
Анастасия РЫШКОВА
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Стрельба произошла в субботу возле бейсбольного стадиона Nationals Park в Вашингтоне, в настоящий момент угрозы нет, сообщает полиция округа Колумбия.

"Департамент столичной полиции реагирует на стрельбу..., при которой в двух человек стреляли за пределами Nationals Park", - говорится в заявлении полиции в Twitter.

Как отметили правоохранители, ведется "активное расследование", при этом сохраняющейся угрозы в настоящее время нет.

Бейсбольный клуб "Вашингтон Нэшионалс" сообщил в Twitter, что из-за инцидента было прервано соревнование, оно возобновится уже в воскресенье.