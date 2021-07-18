Россиянам рассказали об ошибках, которые могут стоить наследства

Очень часто из-за незнания правовых нюансов многие люди допускают досадные ошибки, которые могут их лишить унаследованного имущества. Об этом агентству "Прайм" рассказала заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская.

Иногда незнание закона и нежелание обратиться за разъяснениями к юристу или нотариусу оборачивается потерей времени и своей доли. "Закон имеет множество различных правовых тонкостей, в частности, гражданское законодательство содержит такое понятие, как обязательная доля. Поэтому лучше всего не тратить время на поиски информации в сети, а сразу же обращаться в нотариальную контору", - советует эксперт.

Нередко наследники пропускают сроки вступления в наследство, и чаще всего это происходит не по уважительным причинам. Также наследники должны помнить, что в случае неуважительного отношения к наследодателю наследство может быть оспорено в суде, а наследник признан недостойным.