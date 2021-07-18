Пушков назвал слова советника офиса Зеленского о "развороте" к Китаю "пустой угрозой". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Киев "развернется" к Китаю в случае отсутствия поддержки со стороны Запада.

Как ранее заявил Арестович, Киев возьмет курс на сближение с Пекином, если страны Запада будут вынуждать Украину выполнять Минские соглашения. При этом он выразил мнение, что украинские власти могут позволить себе проигнорировать мнение "западных партнеров".

"Дело в том, что Украина генетически неспособна к независимому существованию: ей для этого не хватает ни подлинной истории, ни развитого национального начала, ни полноценной идентичности, ни политической элиты, способной проводить независимую политику", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, подобные угрозы показывают, что украинские элиты неспособны к самостоятельности как таковой и лишь желают "присосаться" к одному из современных центров силы.