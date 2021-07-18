США нанесли удары по шиитскому ополчению на границе Ирака и Сирии

Соединенные Штаты нанесли удары по шиитскому ополчению на границе Ирака и Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки нанесли несколько ударов по позициям иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" на границе Ирака и Сирии.

Как передает телеканала Al Hadath со ссылкой на источники, ударам подверглись перевозившие оружие транспортные средства 14-й бригады шиитского ополчения. При этом одно из них сильно пострадало. Данных о погибших или раненых нет.

Также, по информации SANA, американский беспилотник ударил по грузовому автомобилю с провизией, который передвигался недалеко от границы с Ираком. Транспорт был разрушен. Информации о жертвах или пострадавших тоже нет.

В феврале 2021 года военные Соединенных Штатов нанесли авиаудар по зданию на территории Сирии, которое принадлежит Вооруженным силам Ирана или проиранскому ополчению. Этот воздушный удар стал ответом на серию атак на американские объекты в Ираке, где за последнее время подверглись ракетным обстрелам несколько районов, в которых располагаются военные базы и и дипломатические представительства США.