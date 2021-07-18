Российских пловцов Андрусенко и Кудашева оправдали по делу о нарушении антидопинговых правил

С российских пловцов Андрусенко и Кудашева сняли ограничения за нарушение антидопинговых правил Фото: REUTERS

Международная федерация плавания (FINA) сняла с российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева временное отстранение от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил.

Спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх в Токио, их полностью оправдали, рассказал ТАСС президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Международная федерация плавания (FINA) в среду, 14 июля, временно отстранила Андрусенко и Кудашева после жалобы Всемирного антидопингового агентства (WADA). В четверг, 15 июля, адвокаты российских спортсменов подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Пловцы готовятся к Олимпиаде в Токио, которая стартует 23 июля.

Как писал сайт kp.ru. ранее российские гребцы Никита Моргачев и Павел Сорин не прошли проверку на допинг. Взятые допинг-пробы Б у спортсменов сборной России подтвердили наличие в крови запрещенного препарата — мельдония.