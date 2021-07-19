Фрегат «Адмирал флота Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон»

Фрегат «Адмирал Горшков». Фото: судостроительный завод «Северная верфь»

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» выполнил успешную гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели. Об этом в понедельник, 19 июля, говорится в сообщении российского министерства обороны.

Сообщается, скорость полета гиперзвуковой ракеты составила семь Махов, а дальность – более 350 километров.

- По информации объективного контроля, ракета «Циркон» прямым попаданием успешно поразила цель на дальность свыше 350 километров. Во время испытаний специалисты подтвердили тактико-технические гиперзвуковой ракеты. Скорость полета составила около семи Махов, - говорится в сообщении военного ведомства.

Как писал сайт kp.ru, предыдущие испытания ракет «Циркон» головным фрегатом проекта 22350 Северного флота «Адмирал Горшков» были проведены в Северодвинске в мае этого года. Тогда судно приступило к межбазовому переходу в Северодвинск после участия в праздничных мероприятиях в честь 76-й годовщины Победы в Мурманске.