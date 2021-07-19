Умер Курт Вестергор, автор карикатур на пророка Мухаммеда Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Курт Вестергор, датский художник, который прославился как автор скандальных карикатур на пророка Мухаммеда. Живописцу было 86 лет. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщила местная газета Berlingske, ссылаясь на информацию семьи художника.

Уточняется, что Курт Вестергор умер после продолжительной болезни.

Художник в 2005 году впервые обнародовал свои 12 на пророка Мухаммеда в датской газете Jyllands-Posten. Это породило крупный международный политический и общественный кризис. Один из рисунков Курта Вестергора изображал пророка в форме атомной бомбы с подожженным фитилем – именно это изображение сочли наиболее оскорбительным из напечатанных в издании.

Появление этих карикатур в датской газете, а после в нескольких западноевропейских изданиях вызвало серьезные возмущение в исламском мире. Разгневанные мусульмане громили представительства Дании на территории ряда государств Ближнего Востока, Азии и Африки. После этого Курт Вестергор и другие художники, а также их семьи, которым множество раз угрожали физической расправой, находились под круглосуточной охраной сотрудников правоохранительных органов.

В начале 2010 года художник подвергся вооруженному нападению, а газета Jyllands-Posten стала мишенью ряда спланированных атак.