Демограф предложил обеспечить семейные пары дополнительными льготами, чтобы повысить рождаемость Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Профессор кафедры социологии и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников назвал эффективный способ увеличения рождаемости в России. По мнению ученого, добиться этого можно только одним путем – обеспечить льготами пары, которые официально зарегистрировали свои отношения.

По словам эксперта, число заключенных браков напрямую влияет на рождаемость в стране. Когда падает количество семей, то примерно через год снижаются показатель рождаемости. И наоборот – с увеличением числа официальных браков растет рождаемость в стране.

- Падение рождаемости в последние пять лет связано за счет уменьшения числа браков. Надо стимулировать людей регистрировать отношения, - говорит ученый в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что есть статистические и социологические данные, которые подтверждают, что люди, живущие в гражданском браке, чаще чувствуют себя одинокими и у них реже рождаются дети.

Государство должно стимулировать и развивать институт семьи. Например, материнский капитал стоит переименовать в семейный, а снимать средства разрешить только по совместному заявлению обоих родителей. Это могло бы поднять авторитет мужей и отцов в глазах жен и детей.

- Авторитет мужчин в российских семьях не очень высок. Дети гораздо больше считаются с матерями, а женщины не боятся остаться одни. Нужно четко расставлять приоритеты, в первую очередь поддерживать полные семьи. Конечно, надо помогать и неполным семьям, но не следует делать из них модель для ориентации, - резюмировал Синельников.