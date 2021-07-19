Амурский губернатор Василий Орлов поддержал предложение об отмене транспортного налога для пострадавших от паводка

Василий Орлов Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителей Амурской области, которые пострадали от недавнего паводка, могут освободить от необходимости платить в нынешнем году транспортный налог. Инициатива касается автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил включительно.

«В регионе более 2,5 тысяч пострадавших от паводка. Многие потеряли дома, имущество, урожай. Разработан целый комплекс мер для помощи людям на подтопленных территориях. Жители области получают материальную помощь за счет федерального и регионального бюджетов, уже закончена оценка пострадавшего имущества. Люди, у которых пострадало жилье, получат средства на капремонт или покупку нового жилья. Предусмотрены также дополнительные меры поддержки – компенсации за электричество, корма для скота, помощь дровами. Но восстановление хозяйств потребует от людей значительных финансовых вложений и времени. Поэтому считаю принятие закона о льготах по транспортному налогу своевременным. Он даст возможность людям сократить издержки и сконцентрировать имеющиеся у них средства именно на восстановлении утраченного в результате ЧС имущества. Поручил правительству просчитать количество людей, которые могут быть получателями данной меры поддержки», - заявил глава Амурской области Василий Орлов.

Предлагается освободить от транспортного налога за 2020 год всех жителей населённых пунктов, которые были подтоплены во время летнего паводка.

Данный законопроект внесет фракция «Единая Россия» для рассмотрения на предстоящей сессии Законодательным собранием Амурской области.

Помимо этого амурчане, пострадавшие во время разгула стихии, получат денежную компенсацию для закупки кормов для животных. Помощь окажут как гражданам, так и агропромышленным предприятиям, у которых есть сельскохозяйственные животные и птицы.

Тем гражданам, у кого были полностью затоплены приусадебные участки, а также сельхозпредприятиям, потерявшим из-за наводнения урожай сельхоз культур, перечислят деньги. Суммы выплат будут исходя из расчета на 1 голову: для крупного рогатого скота – 7100 рублей, лошади – 5800 рублей, мелкого рогатого скота – 1400 рублей, кролика – 600 рублей, свиньи – 4100 рублей, сельскохозяйственной птицы – 180 рублей.