Апартаменты или однушка: риэлторы посчитали, что выгоднее сдавать в аренду

Риэлторы посчитали, что выгоднее сдавать в аренду квартиру или студию Фото: Евгения ГУСЕВА

Многие россияне до сих пор считают сдачу квартиры в аренду одним из самых доходных способов для вложения денег. Риэлторы посчитали, что выгоднее сдавать в наем: «однушку», студию или апартаменты.

По данным компании "Метриум", средняя цена студии в Москве в новостройке комфорт-класса выросла до 7,11 млн рублей. В прошлом году аналогичное жилье можно было купить за 4,83 млн рублей. Прирост составил более 47%.

- При покупке такой недвижимости для сдачи в аренду доходность составит не более 6% годовых и толком не покроет инфляцию. Принципиальной разницы между сдачей в аренду «однушки» и студии нет, срок окупаемости будет одинаковым. В таком случае апартаменты выгоднее, - говорит Life.ru эксперт рынка недвижимости "Академии управления финансами и инвестициями" Алексей Кричевский.

В среднем однокомнатная квартира в Москве стоит 8,2 млн рублей. Сдать в аренду ее можно за 35 тысяч рублей. В таком случае срок окупаемости объекта составит 19,5 лет, а доходность примерно 4,4% годовых.

- В год будет выходить сумма в 420 тыс.рублей, а если вычесть оплату ЖКХ, налог и текущий ремонт, то останется примерно 360 тысяч рублей, - подсчитывает заместитель директора департамента аренды квартир агентства "Инком-недвижимость" Оксана Полякова.

Если есть свободные деньги и желание инвестировать именно в недвижимость, то выгоднее рассмотреть квадратные метры в курортных регионах страны.Например, в Анапе студию в 19,5 кв.м. можно купить от 2,5 млн рублей.

– В высокий сезон за нее можно выручать по 4000 в сутки. Это 120 тыс.руб. в месяц, - говорит директор ГК "РКС Девелопмент" Александр Коваленко.

Заниматься реализацией проекта в одиночку будет невыгодно, лучше найти агентство, которое будет заниматься посуточной сдачей жилья в аренду и брать за это комиссию.

- Плата составит примерно 30%, но даже так в месяц можно зарабатывать порядка 90 тысяч рублей. В низкий сезон ценник на аренду упадет до 2000 рублей в сутки. Но даже в случае, если студия будет сдаваться только полгода, это уже большая доходность, чем от сдачи круглый год жилой недвижимости, —заключил Александр Коваленко.

Окупаемость и инвестиционная привлекательность апартаментов выглядит интереснее, так как цена их покупки на 10-15% ниже. Такой тип помещений идеально подойдет для сдачи в аренду посуточно.

- Такой проект может окупиться за 7-10 лет бесперебойной сдачи. Если же апартаменты будут сдаваться по полгода, то срок окупаемости вырастет до 12-15 лет. В любом случае это на пять лет быстрее, чем у квартир, - заключил Кричевский.

Выбирая апартаменты лучше отдавать предпочтение небольшим помещениям, стоимость не выше 6-7 миллионов рублей. Локация тоже очень важна и малейший просчет может привести к потери части дохода.

- Апартаменты купленные на этапе строительства могут вырасти на 30%. К тому же, сейчас активно ведется речь об амнистии данной недвижимости. Если их признают жилыми помещениями, то ценник еще вырастет на 10-15% ,- отметил заместитель директора по продажам ГК "Гранель" Сергей Нюхалов.