"Лукойл" назвал условие для снижения цен на бензин до 20 рублей за литр

В "Лукойле" назвали условия для снижения цен на бензин до 20 рублей за литр Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вице-президент по стратегическому развитию "Лукойла" Леонид Федун назвал условие для снижения стоимости бензина до 20 рублей за литр.

- Если, условно говоря, евро будет стоить тоже 20 или 30 рублей. Даже если будет стоить 50, тогда бензин будет по 20 рублей, — сказал Федун в разговоре с журналистами.

Бизнесмен добавил, что сейчас валютный курс в России "работает только в сторону повышения". Он добавил, что то же самое происходит в стране и со ставками по ипотеке, которые только повышаются. Федун отметил, что это обременяет россиян, так как им приходится платить все больше и больше, выплаты становятся выше, чем все добавляемые социальные льготы.

В начале 2021 года россиян предупредили о повышении цен на топливо. В Минэнерго России объяснили рост оптовых цен на бензин ростом цен на нефть, что влияет на оптовую внутреннюю цену на бирже. При этом отмечено, что в данный момент поставки топлива идут в стабильном режиме.