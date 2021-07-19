В правительстве поддержали законопроект о запрете продажи животных на птичьих рынках и в зоомагазинах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комиссия правительства по законопроектной деятельности с учетом замечаний поддержала проект закона о запрете продажи животных на рынках и в зоомагазинах. Такое заявление сделал автор законопроекта, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом указанных замечаний», - приводит ТАСС заявление.

Поправки предлагают устанавливать требования к местам, где продают животных, в том числе к зоомагазинам и рынкам. Как предполагается, устанавливать подобные требования будет уполномоченный правительством федеральный орган исполнительной власти.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, в документе на сегодняшний день не установлены требования к местам продажи животных, в результате чего в зоомагазинах и на птичьих рынках и содержат «в стесненных условиях, без надлежащей ветеринарной помощи и ухода, лишенные нормального питания, возможности выгула и общения, с нарушениями санитарных норм». На этом фоне Бурматов предлагает установить определенные требования, исключающие жестокое обращение с животными.

Как отмечают в правительстве, новые нормы могут затрагивать различные сферы общественных отношений, нормативно-правовое регулирование которых осуществляется несколькими федеральными органами исполнительной власти, поэтому «необходимо дополнительно проработать во избежание дублирования норм и с целью унификации правоприменительной практики». Кроме того, кабмин считает необходимым привести используемую в документе терминологию в соответствие с действующим законодательством России.