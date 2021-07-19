Женщина бросила 11-месячную дочь в московском хостеле

Женщина бросила 11-месячную дочь в хостеле Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Москвы оставила свою малолетнюю дочь в одном из столичных хостелов, сообщает московская прокуратура.

Как сказано на сайте ведомства, женщина бросила ребенка в хостеле на улице Добролюбова, не желая содержать дочь и продолжать ее воспитание. Она сообщила отцу ребенка о месте его нахождения. В настоящее время девочка находится в больнице.

По информации Life, 27-летняя москвичка бросила ребенка, после чего написала мужу SMS-сообщение о том, что больше не намерена воспитывать дочь и теперь «это его проблема». Позже она рассказала полицейским, что якобы передала 11-месячную дочь в руки мужу, а тот сразу же вызвал правоохранителей. По словам женщины, она хотела, чтобы у супруга проснулась ответственность за ребенка, и теперь раскаивается в своем поступке. Мать девочки заявила, что уже удалила сообщение мужу и хочет вернуть дочь, но пока ребенка ей не отдают.

Отец девочки написал заявление о невозможности взять на попечительство ребенка в связи с отсутствием постоянного заработка и месте жительства. В настоящее время пара находится в бракоразводном процессе, говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, в апреле 2021 В Ростове-на-Дону женщина оставила своего 4-летнего сына без еды и верхней одежды на улице в опасном для его жизни состоянии. Ребенка обнаружил случайный прохожий.