ВОЗ рекомендовала кормящим матерям вакцинироваться от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кормящим матерям необходимо сделать вакцину от коронавирусной инфекции, соответствующие рекомендации дала Всемирная организация здравоохранения.

Специалисты ВОЗ считают, что младенцы, рожденные от привитой женщины, не подвержены риску и даже могут получить от матери защиту в результате ее вакцинирования. В организации рекомендовали включить беременных женщин и детей с сопутствующими заболеваниями в одну из приоритетных групп для вакцинации от COVID-19, поскольку они подвержены риску тяжелого протекания болезни, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, ранее Министерство здравоохранения России сняло противопоказания для применения вакцины «Спутник V» для беременных.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от COVID-19 не влияет на репродуктивную функцию.

Ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган рассказал сайту kp.ru, что вакцина «Спутник V» не может заразить беременную женщину или ее будущего ребенка.