Эксперт оценил рекомендации российского Минздрава по вакцинации беременных от коронавируса

Если у будущей мамы есть сопутствующие заболевания, то риск серьезных осложнений от COVID-19 растет еще больше. Фото: Shutterstock

5 июля Минздрав выпустил рекомендации о вакцинации от коронавируса беременных женщин. По просьбе kp.ru документ изучил и прокомментировал заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган.

- Вакцина «Спутник V» не содержит живого коронавируса (именно эту вакцину разрешено применять для беременных женщин. - Ред.). А аденовирусный вектор в составе «Спутника» не способен размножаться. Поэтому вакцина не может заразить беременную женщину или ее будущего ребенка, - говорит доктор Каган. - При вакцинации беременных в Европе векторной вакциной «АстраЗенека», устроенной по тому же принципу, что и наш «Спутник», также не было отмечено никаких необычных явлений.

В то же время наблюдения показали, что беременные с COVID-19 имеют более высокий риск госпитализации в реанимацию, чем небеременные женщины того же возраста, отмечает эксперт. При инфицировании коронавирусом в 2–3 раза чаще случаются преждевременные роды.

Если у будущей мамы есть сопутствующие заболевания, то риск серьезных осложнений от COVID-19 растет еще больше. Как поясняет Михаил Каган, факторами риска для беременных служат иммунологические заболевания, сахарный диабет, высокое кровяное давление, болезни сердца, бронхиальная астма. Также повышают угрозу осложнений лишний вес и возраст старше 35 лет.

«Кроме того, важно понимать, что препараты, используемые при тяжелом течении ковида, могут быть не безвредны для будущего ребёнка», - предупреждает врач.

- Поэтому беременным женщинам в нынешней ситуации надо предлагать вакцинироваться. Дополнительных рисков для них после прививки не возникает, а польза налицо. Известно, что иммунный ответ на прививку у таких пациенток вырабатывается хорошо.

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- После вакцинации от COVID-19 нет необходимости избегать беременности, - говорит доктор Каган. - Нет никаких доказательств того, что вакцины от коронавируса влияют на фертильность или на шансы зачать ребенка.

Если беременная женщина будет вакцинирована, то малыш через плаценту сможет получить часть её антител, поясняет эксперт. Эти антитела дадут младенцу защиту на несколько месяцев после рождения.

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