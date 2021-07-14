Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса не влияет на репродуктивную функцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вакцинация от коронавируса не влияет на репродуктивную функцию, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В интервью РИА Новости глава Минздрава РФ сообщил, что отсутствие какого-либо влияния вакцин от COVID-19 на воспроизводство подтверждается научными исследованиями.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Минздраве России предупредили, что имеющиеся у медиков данные свидетельствуют о том, что коронавирус может вызывать поражение яичников и сперматозоидов, что негативно сказывает как на женской, так и на мужской репродуктивной системе. Об этом говорится в обновленных методических рекомендаций ведомства по лечению от COVID-19 беременных и новорожденным.

По просьбе kp.ru рекомендации ведомства изучил и прокомментировал заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган. По его словам, вакцина «Спутник V» не может заразить беременную женщину или ее будущего ребенка.