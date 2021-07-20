Порошенко заявил, что через год Крым будет уже в составе Украины

Лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Украины, а ныне депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» (ЕС) Петр Порошенко, обращаясь к крымским татарам и «всем украинским мусульманам» по случаю исламского праздника Курбан-байрам, заявил, что через год Крым будет уже в составе Незалежной.

«Верю, что совместными усилиями мы обязательно одолеем агрессора и вернем Крым домой», - написал он на своей странице в Facebook.

Порошенко добавил, что уже в следующем году «коренной крымскотатарский народ свободно отметит Курбан-байрам», по его словам, «в украинском Крыму».

Напомним, Крым вернулся в состав России в результате референдума 16 марта 2014 года, когда подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение с нашей страной.

24 марта президент Незалежной Владимир Зеленский утвердил стратегию о «возвращении» Крыма. Документ определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического и других характеров, которые должны способствовать «восстановлению территориальной целостности» Украины.