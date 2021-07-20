В России предложили ввести ответственность за призыв не прививаться

В Общественной палате Ленобласти предложили ввести ответственность за призыв не прививаться Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первый зампредседателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров призвал ввести ответственность за призыв отказаться от прививки по немедицинским показаниям. Письмо было направлено на имя главы Министерства юстиции России Константина Чуйченко.

Автор идеи заметил, что некоторые россияне распространяют домыслы о "вреде" вакцинации. Также некоторые медики отговаривают людей прививаться. Кроме того, Петро обратил внимание на появление "черного рынка" продажи сертификатов и QR-кодов для вакцинированных. Как передает RT, автор предложил внести поправки в Уголовный кодекс, согласно которым, будет предусмотрена ответственность за подобные действия.

По мнению Петрова, подобные нововведения помогут искоренить "недопустимые явления" в России, а также повысят ответственное отношение граждан к вакцинации.

Напомним, ранее житель Шадринского района Курганской области был оштрафован на 30 тысяч рублей за распространение недостоверной информации о вакцинах в своих группах в социальных сетях. В начале июня он опубликовал в них видео и текстовые посты о якобы существующем вреде вакцинации от коронавируса. Сообщения заметили полицейские. В отношении автора постов открыли административное дело о распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации, которое создало угрозу для жизни и здоровья граждан.