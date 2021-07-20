ЮУрГУ стал лучшим вузом Урала в рейтинге российских университетов

В рейтинге российских вузов-2021, опубликованном аналитическим центром «Эксперт», ЮУрГУ существенно улучшил свои позиции по всем предметным рейтингам и занял 3 место в рейтинге по срезу материаловедения «Металлургия» и 4-5 место по срезу энергетики – «Возобновляемая энергетика», а также 10-12 место по направлению «Компьютерные науки». Кроме того, университет вошел в ТОП-10 лучших вузов страны по таким направлениям как «Материаловедение», «Экология», «Энергетика», «Менеджмент», «Экономика», «Компьютерные науки» (см. инфографику).

Рейтинг публикационной активности аналитического центра «Эксперт» оценивает вузы по узким предметным областям. Южно-Уральский государственный университет входит в список ТОП-20 по большинству направлений, показывая стабильный рост в приоритетных для университета областях: материаловедении, экологии и в цифровых технологиях (компьютерные науки). Так, например, ЮУрГУ по срезу материаловедения – «Металлургия» занял 3-е место, уступив только МИСиС и МГУ им. М. В. Ломоносова, и поднялся на позицию 9-11 по общему направлению «Материаловедение». По направлению «Экология» ЮУрГУ тоже вошел в ТОП-10вузов России.

По направлению «Компьютерные науки» ЮУрГУ стал лучшим вузом Урала, поделив девятое место с Санкт-Петербургским политехническим университетом и Новосибирским государственным университетом. По срезу компьютерных наук -Искусственный интеллект ЮУрГУ также занял 9 место.

Значительно поднявшись по сравнению с 2020 годом (с 16-17 на 6 место) по направлению «Энергетика», Южно-Уральский государственный университет занял позицию 4-5 в новом срезе энергетики – «Возобновляемая энергетика». И стал лучшим уральским вузом по направлению «Инженерные науки», поднявшись на 11 место. По направлению «Экономика» ЮУрГУ поделил позицию 6-7 с Уральским федеральным университетом.

Сильные позиции университета в предметных областях позволяют разработать и внедрить новые технологии, ответить на вызовы, стоящие перед национальной экономикой, в том числе с использованием инструментов Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня совместно с государственными корпорациями, другими вузами и предприятиями Челябинской области (ЮУрГУ является координатором деятельности Уральского НОЦ в Челябинской области).

«Проект 5-100 дал старт развитию ЮУрГУ в новых условиях. За пять лет участия в этой программе университет во многом изменился по всем позициям. В частности, с точки зрения выполнения научных исследований и совершенствования образования, значительно укрепил свои позиции в мировых научных и образовательных кругах. Экспертное сообщество считает, что в ближайшем будущем вклад университетов в развитии экономик будет увеличиваться. При этомсущественную роль в развитии регионов будут оказывать университеты, входящие в ТОП-500. В мировых рейтингах ЮУрГУ, как раз находится на этой границе. По инженерным наукам, материаловедению и компьютерным наукам наш вуз является лучшим в Уральском регионе», - комментирует ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков.

Всего университет взаимодействует с 8 международными и 6 национальными рейтинговыми агентствами, представлен в 26 рейтингах. Научные публикации и их цитируемость — это важные параметры вхождения в международные рейтинги. Интенсивный рост академической репутации ЮУрГУ осуществляется и на мировом уровне - университет входит в публикуемую часть лучших университетов мира по версии мировых рейтинговых агентств QS и THE.

В рейтинге THE ImpactRankings по оценке университетов мира по уровню влияния на социальное и экономическое развитие и вовлеченности в процесс достижения глобальных целей устойчивого развития (SustainableDevelopmentGoals) ЮУрГУ занимает 301-400 позицию. В разделе «Инженерные науки» (Engineering&Technologies) ЮУрГУ находится на месте 501-600 среди лучших университетов мира. В региональном рейтинге THE EmergingEconomiesRankings 2021, университет занимает позицию 351-400.

Повышению научно-технологического потенциала для создания новых технологий и конкурентоспособных продуктов, а также участию университета в социально-экономическом развитии Челябинской области послужит участие в программе "Приоритет-2030".

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