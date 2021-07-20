Только 17% заемщиков знает о двух положенных вычетах по ипотеке Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Только 17% заемщиков знают о двух полагающихся вычетах при оформлении ипотечного кредита. Получить вычеты можно от стоимости покупки квартиры и от уплаченных процентов по долгу.

Большая половина заемщиков (72%) знает только об одной выплате, а 8% затруднились ответить какие льготы им положены.

2% заявили, что при оформлении жилищного займа могут рассчитывать на три вычета, а 1% полагает, что им ничего не положено. Такие данные указаны в исследовании Райффайзенбанка, сообщает газета "Известия".

В ФНС делятся данными – на 1 января 2021 года своим правом на вычеты воспользовались 4,95 млн граждан. Сумма выплат составила 1,86 млрд рублей. Из них выплаты в связи с приобретением жилья получили более 3,8 млн налогоплательщиков на 1,6 млрд.руб. В среднем размер выплаты составляет 417 тыс. рублей.

Вычеты по уплате процентов за кредиты получили свыше 1,1 млн человек на 270 млн рублей. В среднем сумма перечислений составила 238 тыс. рублей.

При этом эксперты исчисляют недополученные россиянами суммы десятками миллиардов рублей.

В крупнейших банках страны заверили, что информируют своих клиентов о возможности получения налогового вычета и даже предлагают услуги по подачи документов в налоговую.

Стоит отметить, что на вычет могут рассчитывать только те, кто платит налоги по ставке 13%. То есть ни ИП на упрощенке, ни самозанятые не могут его получить.

Кстати, получить налоговый вычет можно не только за недвижимость, но и за оплату обучения, лечения. В том числе за прохождение реабилитации после перенесенного коронавируса, сообщает телеканал "360".