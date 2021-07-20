Опрос: половина москвичей выступили за введение QR-кодов для посещения фитнес-клубов

Опрос показал, что половина москвичей выступили за введение QR-кодов для посещения фитнес-клубов Фото: Иван МАКЕЕВ

48 процентов жителей Москвы считают, что QR-коды нужно в первую очередь распространить в фитнес-клубах спортивных залах, танцевальных классах. Об этом следует из итогов исследования IFORS Research. Компания опросила тысячу жителей столицы.

На втором месте идут театры, кинотеатры, концертные залы — 34 процента. Тройку замкнули салоны красоты, СПА-салоны, бани, массажные салоны (33 процента).

Наиболее негативно москвичи отнеслись к идее распространить QR-коды на общественный транспорт и сферу торговли — 59% и 58% соответственно.

По поводу эффективности "бесковидных" зон мнения жителей столицы разделились. 48 процентов опрошенных считают их эффективными. 45 процентов заявили, что это не так.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что четыре недели в Москве наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Он отметил, что продолжает снижаться и число госпитализаций пациентов с COVID-19. Градоначальник сказал, что на сегодняшний день работа проходит в условиях пандемии, и большая нагрузка ложится на медицинских работников, которые работают в выездных бригадах, КТ-центрах. Как отметил Собянин, они достойно справляются с поставленной задачей.