Держателям карт «Мир» крупных российских банков стал доступен Apple Pay Фото: REUTERS

Держатели карт «Мир» с сегодняшнего дня могут воспользоваться функцией бесконтактной оплаты Apple Pay. Первыми банками, которые предоставили своим клиентам такую возможность, стали Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, «Почта банк», банк «Центр-инвест», «Тинькофф банк» и Примсоцбанк. Об этом во вторник, 20 июля, говорится в сообщении пресс-службы платежной системы «Мир».

Безопасность транзакций в Apple Pay специалисты обеспечили благодаря инновационными технологиями iPhone. Бесконтактной оплатой уже могут воспользоваться держатели карт с iPhone и Apple Watch. Пользователи также имеют возможность быстро и удобно совершать покупки с помощью Apple Pay на iPhone, iPad или Mac в приложениях и на интернет-сайтах через браузер Safari.

- Подключение к функции бесконтактной оплаты Apple Pay, которая позволяет не прикасаться к платежному терминалу и не передавать денежные средства из рук в руки, даст держателям карт очередной удобный, быстрый и безопасный способ оплаты покупок. Клиентам будут доступны все преимущества оплаты картой «Мир» - скидки при оплате проезда в метро, кешбэк за покупки у партнеров и другие полезные предложения, - сообщил генеральный директор платежной системы Владимир Комлев, чьи слова цитирует агентство ТАСС.

Сообщается, что для оплаты покупок таким способом необходимо настроить Apple Pay на устройстве: для этого надо зайти в приложение Wallet на iPhone, нажать на значок плюса и следовать простым инструкциям.