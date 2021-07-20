Цена биткоина впервые за месяц упала ниже 30 тысяч долларов

Курс биткоина впервые за месяц упал ниже 30 тысяч долларов Фото: Иван МАКЕЕВ

Согласно данным площадки Binance, курс биткоина упал ниже 30 тысяч долларов впервые с 22 июня 2021 года.

Стоимость биткоина упала более чем на шесть процентов и по состоянию на 9:13 по московскому времени составила 29 687 долларов. Отмечается, что падение криптовалюты произошло из-за большой распродажи на мировых фондовых рынках, а также на фоне новостей из Китая, где Народный банк приказал крупным финансовым институтам страны перестать проводить операции с криптовалютой.

Ранее директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что биткоин ждёт "хорошее будущее", но нужно дождаться, когда он войдет в фондовую биржу, либо грамотно соотносить риски. Курс биткоина, как погода у моря, меняется десятки раз в день, отметил специалист. Поэтому, отмечает экономист, в биткоин вкладываются только авантюристы. И 80% из них проиграют, считает Остапкович.