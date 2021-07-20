Мошенники пытаются отнять «школьные выплаты» у россиян Фото: Александр ГЛУЗ

Мошенники нацелились на школьные выплаты, которые стали перечислять россиянам. Как только в правительстве подтвердили, что семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей, преступники тут же запустили свои схемы.

О том, как обманывают россиян, рассказал директор блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгений Волошин.

Только за первую половину июля в России выявили более 170 фейковых сайтов, которые обещают пользователям различные государственные выплаты. Обычно они маскируются под «Госуслуги», но незначительно меняют комбинацию в адресной строке. Преступники указывают сведения об актуальных пособиях и сроках выплат, поэтому люди не сомневаются, что получат деньги.

Как только человек зашел на сайт, его просят ввести данные СНИЛС для «расчета компенсации» или «поиска в базах».

Когда человек видит, что ему положена внушительная компенсация, его просят оплатить налог или комиссию за перевод. Дальше схемы две: в первом случае преступники воруют персональные данные, во втором – получают платеж от жертвы и пропадают.

Похожую схему мошенники использовали в марте 2021 года, когда начались «коронавирусные выплаты», но тогда количество поддельных государственных и муниципальных сайтов было вдвое ниже.

По утверждению директора департамента информационной безопасности компании Oberon Евгения Суханова, схемы обмана под предлогом выплат «еще никогда не использовались так широко».

- В зависимости от выплаты схемы различаются незначительно. Но всегда разыгрывается спектакль, вовлекающий жертву и укрепляющий в сознании факт, что действовать нужно быстро, - рассказывает «Известиям» ведущий специалист департамента анализа защищенности Digital Security Александр Багов.

Эксперты советуют насторожено относиться к различного рода обещаниям. Если же человек попался на удочку преступников, то как можно оперативнее позвонить в банк и заблокировать карту, операции по счету. После стоит обращаться в полицию с заявлением.

Нужно предоставьте силовикам скриншоты сайта, сообщений, с помощью которых были похищены денежные средства, сообщает Пятый канал.