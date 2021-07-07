Минтруд сообщил, что единовременная выплата на школьников начнется с 16 августа 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Выплата на детей школьного возраста в размере десяти тысяч рублей начнется с 16 августа 2021 года. Об этом рассказал глава Минтруда России Антон Котяков на совещании главы государства Владимира Путина с членами правительства

Министр сообщил, что прием заявок на выплату начнется 15 июля.

- По вашему поручению Владимир Владимирович [Путин], выплату получат все дети шестилетнего возраста, в том числе и те, кто в этом году может еще по каким-то причинам не пойти в школу. <…> Выплату средств, как вы и поручали, мы планируем в середине августа, то есть за две недели до начала учебного года - с 16 августа, — рассказал Котяков.

Он добавил, что такая мера поддержки охватит более 20 миллионов детей. На выплаты выделят 204 миллиарда рублей.

В начале июня Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми по десять тысяч рублей с августа по декабрь текущего 2021 года. Выплаты буду произведены одному из родителей или опекунов детей в возрасте от шести до 18 лет при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября текущего года, а также инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучают по основным общеобразовательным программам.