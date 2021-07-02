Родителям российских школьников заплатят по 10 тысяч рублей: Кому полагается новое пособие, и как его получить

Президент подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми Фото: Shutterstock

Указ вступил в силу со 2 июля 2021 года. Сумма – десять тысяч рублей. Ее выплатят одному из родителей в семьи. Деньги положены на каждого ребенка в возрасте от шести до 18 лет. Главное условие – ребенок должен быть гражданином России.

При этом, как пояснил Владимир Путин во время недавней «Прямой линии», привязываться к непосредственному посещению школы власти не будут. Если ребенку шесть лет, но он не пойдет в школу в этом году, деньги все равно перечислят. Точно так же – если ребенок уже сдал ЕГЭ, но ему еще не исполнилось 18 лет, выплаты одному из родителей все равно перечислят. Выплату можно будет использовать для подготовки к вузу.

Как поясняют в Минтруда, нижняя граница для получения выплаты – «если ребёнку исполнилось шесть лет не позднее 1 сентября 2021 года». Верхняя граница – «если ребенку на 2 июля 2021 года еще не исполнилось 18 лет» (это дата выхода указа). При этом, как отмечается в документе, деньги перечислят еще и инвалидам или лицам с ограниченными возможностями 18 - 23 лет, либо их родителям (законным представителям).

- Заявление на выплату можно будет подать дистанционно на портале госуслуг или лично в отделении Пенсионного фонда. Сроки - с 15 июля до 1 ноября 2021 года. При дистанционном обращении никаких справок от родителей не потребуется, - объяснили в пресс-службе Минтруда.

В ПФР рассмотрят заявление в течение пяти рабочих дней. Подать его может только один из родителей (усыновителей, опекунов или попечителей). Выплачивать деньги начнут с 1 августа этого года.

Как поясняется в президентском указе, выплату не будут учитывать при предоставлении других мер социальной поддержки (например, субсидий на ЖКХ). Кроме того, эти деньги нельзя будет взыскать по исполнительным производствам. И за них не надо будет отчитываться перед налоговой инспекцией.

Напомним, раздать материальную помощь родителям школьников предложил президент Владимир Путин в Послании Федеральному собранию 21 апреля этого года. По примерным оценкам, единовременную выплату смогут получить родители более 20 млн детей. То есть, затраты федерального бюджета составят 200 млрд рублей.

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