Визит к врачу стал самой распространенной причиной отгулов у россиян

Россияне рассказали, по каким причинам берут отгулы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россияне назвали главные причины, по которым они чаще всего отпрашиваются с работы. 44% респондентов основной причиной назвали посещение врача. О этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Отмечается, что еще 22% россиян чаще всего берут отгул, чтобы остаться с детьми. Другие 20% отпрашиваются с работы из-за плохого самочувствия, пишет RT.

18% опрошенных рассказали также, что могут отпроситься с работы из-за вызова мастера по дому или из-за ожидания срочной доставки.

Еще 17% россиян отпрашиваются, если проспали. А 9% могут взять отгул на работе в связи с визитом родственников. 6% россиян могут отпроситься из-за хорошей погоды.

Напомним, ранее проведенное исследование показало, что треть россиян хотели бы иметь возможность поспать днем в рабочее время. При этом 25% признались, что не смогли бы уснуть в офисе, передает телеканал «360».

Накануне в Совете Федерации предложили давать два выходных дня всем работника, которые пройдут вакцинацию от коронавируса, передает Москва 24.