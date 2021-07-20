Онищенко назвал преступниками врачей, дезинформирующих пациентов о коронавирусе

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко Фото: Евгения ГУСЕВА

Врачи, которые дают комментарии о вреде вакцинации не просто препятствуют борьбе с пандемией коронавируса, но и совершают настоящее преступление. Такое мнение выразил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Если дезинформацией занимаются врачи, а я это вижу, причем врачи, не скрывающие, что они врачи. И когда человек, который занимается плоскостопием, так называемый плоскостополог, дает комментарии о том, что люди лишаются детородной функции — вот это преступление. Он профессионал, и он не имеет права этого говорить. А если он это говорит, то, пожалуйста, пусть предъявит научные данные», - цитирует слова Онищенко Газета.Ru.

По словам депутата, врачи которые отговаривают пациентов от вакцинации или рассказывают о ее вреде, о вреде отечественных препаратов подрывают и всю государственную систему, само государство.

Напомним, ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести в России наказание за призыв к отказу от вакцинации. Эксперт отметил, что такие меры позволят повысить уровень ответственности у населения в отношении прививочной кампании, пишет RT.