На Украине допустили отказ от срочной службы с 2023 года Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Украина может отменить призыв на срочную службу в армию, сообщил председатель пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

Отказ от срочной службы возможен уже с 2023 года, сообщил депутат Верховной Рады «Украинским новостям». По словам Корниенко, закон о национальном сопротивлении предполагает постепенную замену срочного призыва службой в резерве.

Кроме того, Украина намерена провести реформу военных комиссариатов. Все изменения в армии связаны с планами республики вступить в НАТО, отметил председатель партии.

Как писал сайт kp.ru, в марте 2021 президент Украины утвердил новую стратегию военной безопасности страны. Документ, в частности, предусматривает готовность к «сдерживанию агрессии», однако в нем подчеркивается, что «стратегия» не ставит задачи достичь «военного паритета» с Россией.