Режим ЧС ввели в пяти районах Вологодчины, где горят леса

Фото: Главное управление МЧС России по Вологодской области

Режим чрезвычайной ситуации будет действовать в Верховажском, Вытегорском, Вожегодском, Тотемском и Никольском районах до тех пор, пока там не потушат все лесные пожары.

В регионе зафиксировано 16 лесных пожаров на площади 441 гектар, за последние дни их площадь увеличилась практически в шесть раз. Больше всех досталось Верховажскому району: там бушует сразу семь пожаров. Об этом губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рассказал на оперативном совещании в правительстве региона.

«Главная причина пожаров – жесткая засуха последних недель. Настолько сложной ситуации на Вологодчине не наблюдалось за последние шесть лет. На тушение пожаров брошены все силы лесхозов и арендаторов лесного фонда, люди работают без сна и отдыха. Задействованы авиация, парашютисты, которые десантируются в очаги возгорания и тяжелая техника. Наша задача – сделать все, чтобы как можно скорее остановить огонь».

Власти региона увеличат кратность авиапатрулирования, для прокладки противопожарных разрывов привлекут тяжелую технику предприятий и организаций области. Арендаторам лесного фонда поручено остановить производства и выделить людей и технику для ликвидации лесных пожаров. Оплату работникам будут производить в двойном размере. Возмещение затрат произведут за счет резервного фонда Правительства области.

Глава региона поручил руководителям органов местного самоуправления проверить и при необходимости предоставить средства пожаротушения, находящиеся на балансе муниципальных предприятий и подведомственных учреждений, а также создать противопожарные разрывы у тех населенных пунктов, которые находятся в зоне ЧС.

Кроме того, в регионе создан оперштаб по борьбе с лесными пожарами, который следит за развитием ситуации. Также в круглосуточный режим работы переведен Ситуационный центр Вологодской области.