Онищенко предложил привлекать к уголовной ответственности врачей за призывы к отказу от вакцинации Фото: Андрей АБРАМОВ

Депутат Государственной думы РФ, бывший руководитель Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко предложил привлекать к уголовной ответственности врачей за некомпетентные высказывания, в том числе за призывы к отказу от вакцинации против коронавирусной инфекции.

По его мнению, все дело в том, что врачи бывают разной направленности - одни инфекционисты, а другие ортопеды или стоматологи.

- Я считаю, что сегодня есть все законные основания предъявлять административные, а, может, даже и уголовные претензии лицам моей профессии. Есть люди, которые принадлежат к профессии врача, но не иммунологи, не эпидемиологи, не инфекционисты, а, например, ортопеды, - объяснил свою позицию о необходимости привлекать к уголовной ответственности врачей Онищенко для РИА Новости.

Специалист также добавил, что существует почти 60 разных врачебных специальностей, из которых профессионально разбираются в вопросе вакцинации три - иммунология, эпидемиология и инфектология. Что касается всех остальных докторов, то они знакомы с этой темой лишь в рамках учебной программы и не специализировались в этой области.