В Москве после аномальной жары наступит похолодание Фото: Михаил ФРОЛОВ

В начале этой недели Москве и область почти плавились от знойной жары - отметки на термометре были устремлены к значению +32 градуса, а ночи были душные и теплые, около +20.

Однако, как рассказали kp.ru в Гидрометцентре, уже в пятницу, 23 июля, в ночные часы температура воздуха будет всего +7 градусов.

Такой перепад научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал обвалом холода. Но пугаться жителям столицы этого не стоит - на улицах станет намного комфортнее находиться.

- Жители и гости столичного региона пережили продолжительный период с температурой +30 градусов. Вслед за прохождением в понедельник атмосферного фронта на территорию центральной России начал распространяться прохладный воздух. Во второй половине недели порывистый северный ветер еще немного понизит температуру, возрастет вероятность небольших дождей, - рассказал метеоролог.

Также по его словам, в среду, 21 июля, в Москве будет солнечно и все еще жарко, но максимум будет в районе +26...+27 градусов. Затем в четверг днем прогнозируется +19...+24, ожидается переменная облачность. Однако в этот день будет сильный ветер - порывы до 17 м/с.

В ночь на пятницу в Подмосковье воздух остынет до +7 градусов, в мегаполисе будет не ниже +10. Днем почти также, как в четверг - в районе +19...+24 градусов и по-прежнему ветрено.

На выходных жителей российской столицы ждет солнечная погода без дождей, а столбик термометра будет показывать значения от+20 до +25 градусов.

Однако специалисты считают, что рассчитывать на такую комфортную погоду на следующей неделе не стоит. Уже с понедельника, 26 июля, согласно предварительным расчетам синоптиков, в Москву вернется 30-градусное пекло.

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