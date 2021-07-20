Российские ЗРК в Сирии отразили ракетную атаку Израиля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сирия отразила ракетную атаку Израиля, применив российские зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С» и «Бук-М2», сообщил на брифинге замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Вадим Кулить.

Истребители F-16 израильских ВВС вошли в воздушное пространство Сирии через подконтрольную Соединенным Штатам зону Эт-Танф. Они выпустили по территории республики восемь управляемых ракет, целясь в объекты, расположенные юго-восточнее Алеппо. По словам Кулитя, российские системы ПВО уничтожили семь ракет, восьмая повредила научное здание.

Как писал сайт kp.ru, в начале июня 2021 сирийские ПВО отразили израильскую ракетную атаку, которая производилась со стороны Ливана. До этого армия Сирийской Арабской Республики объявила, что средства ПВО страны сбили несколько израильских ракет, направленные на объекты прибрежной зоны Латакии.