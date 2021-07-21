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В мире21 июля 2021 3:00

В Пентагоне признали, что сопровождение Россией американских самолетов и кораблей происходит "безопасно и профессионально"

Об этом заявил командующий ВМС США в Европе и Африке
Источник:kp.ru
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Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк (в центре)

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк (в центре)

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Командующий американскими Военно-морскими силами (ВМС) в Европе и Африке адмирал Роберт Берк признал, что в случаях, когда Вооруженные силы (ВС) России сопровождают военные самолеты и корабли НАТО или США, они всегда действуют «безопасно и профессионально».

«В общем и целом эти взаимодействия являются безопасными и профессиональными, несмотря на то что нацелены на устрашение (потенциального противника – прим. ред.)», - подчеркнул американский военачальник, комментируя случаи перехвата и сопровождения российскими самолетами и кораблями сил НАТО.

При этом адмирал Берк, говоря о ситуации в Черном море, отметил, что силы НАТО и США, а также действующих в этом регионе партнеров Соединенных Штатов «постоянно сопровождаются российскими кораблями», передает ТАСС.