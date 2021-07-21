Ученые доказали эффективность экстракта полыни при лечении коронавируса

Исследователи пришли к выводу, что экстракт полыни эффективен при лечении коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейские ученые в ходе лабораторных испытаний подтвердили эффективность экстракта полыни при лечении коронавируса. Группа исследователей под руководством докторов из Копенгагенского университета и Института коллоидов и интерфейсов Макса Планка в Германии проверили действие вытяжки на человеческих клетках и пришли к выводу, что содержащиеся в этом растении вещества действительно способны подавлять вирус SARS-CoV-2, в том числе и его размножение в легких. Результаты этой научной работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

Однако ученые при этом отмечают, что содержащиеся в полыни соединения обладают только небольшим терапевтическим эффектом – то есть, они могут помочь лишь после того, как вирус попадет в организм, а не для профилактики заболевания COVID-19.

В публикации подчеркивается, что это первое исследование, которое однозначно доказывает возможность создания эффективного лекарства для лечения больных коронавирусом на основе артемизинина – того самого вещества, которое содержится в листьях полыни.

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