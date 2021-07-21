Российские ученые разработали уникальную технологию лечения хронического гепатита В Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения России сообщили о разработке уникальной технологии лечения хронического гепатита В.

«Впервые в мире разработан прототип фармацевтической субстанции (действующее вещество) на основе технологии сайт-направленных белков-нуклеаз, способных в течение нескольких суток уничтожить свыше 99% вирусных геномов в инфицированных клетках», приводит РИА Новости заявление исследовательского центра.

Как сообщается, исследования проводились в лаборатории генетических технологий и трансляционных исследований, а уникальные особенности полученной субстанции заключаются в том, что она нетоксична и безопасна при использовании. Специалисты заявляют о планах создания лекарственных препаратов на основе действующего вещества.

На сегодняшний день в мире хроническим гепатитом В страдают свыше 250 млн человек. Ежегодно данное заболевание уносит жизни около 1 млн жителей Земли. При этом полностью излечиться от гепатита В пока считается невозможно.