Экс-премьер Украины пословицей ответил мечтающим о распаде России

Николай Азаров Фото: Иван Макеев

Жителям Украины не стоит надеяться на распад России. Такое заявление сделал бывший премьер-министр незалежной Николай Азаров, отметив, что мысли о распаде РФ приходят в голову только недалеким людям.

«Есть хорошая пословица на этот счёт: «Это дураком надо быть, чтобы строить свою политику на ожидании того, когда тысячелетняя Россия распадётся». Никуда она не распадётся», - заявил политик в эфире телеканала NewsOne.

По словам Азарова, украинским политикам необходимо думать о том, как «самим не распасться». Как он пояснил, Украина может развиваться только совместно с Россией.

Экс-премьер отметил, что при таких «антироссийских настроениях» будущего у Украины нет. По его мнению, на Западе, в том числе Европейскому союзу, Киев «абсолютно не нужен».

Политик считает, что конфликт между двумя странами разгорелся по причине госпереворота на Украине и прихода к власти людей, которые делают из незалежной плацдарм для нападения на Россию.