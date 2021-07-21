Депутат Бессараб призвала урегулировать вопрос начисления детских пособий получающим алименты родителям

В ГД призвали урегулировать вопрос с начислением детских пособий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб призвала оценить ситуацию с начислением пособий на ребенка 8-17 лет родителям, которые смогли урегулировать вопрос получения алиментов в досудебном порядке. Соответствующее обращение депутат направила на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

Бессараб объяснила, что с 1 июля в силу вступило постановление, в соответствии с которым родителям, получающим алименты по суду, положено пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. При этом в документе ничего не говорится о пособии для родителя, который получает алименты, поскольку смог договориться с бывшим супругом в досудебном порядке.

«В целях гармонизации подзаконного нормативного акта мною было направлено обращение в адрес Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Полученный мною ответ не разъясняет причину ущемления прав граждан, решивших вопрос выплаты алиментов путём заключения соглашения в досудебном порядке. На основании изложенного прошу Вас рассмотреть правомерность внесения изменения в указанное постановление», — цитирует текст обращения RT.

Политик отметила, что пособия также должны выплачиваться тем родителям, которые имеют на руках не судебное решение, а, к примеру, нотариально заверенное алиментное соглашение, передает ОТР.

Напомним, ранее сообщалось, что ежемесячные пособия на детей в возрасте от 8 до 17 лет начнут получать беременные женщины и неполные семьи. На эти нужды кабмин выделил более 46,6 млрд рублей, передает телеканал «360».