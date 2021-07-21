В Белоруссии предлагают установить 40-летний возрастной ценз для занятия должности президента Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Белоруссии предлагают установить 40-летний возрастной ценз для занятия должности президента, а также закрепить в Конституции республики, что один человек может быть главой государства не более двух сроков. Такие предложения вносит конституционная комиссия.

«Для занятия должности президента установить более высокий возрастной ценз - 40 лет (сейчас 35 лет - ред.), ценз оседлости - постоянное проживание в Республике Беларусь не менее 20 лет непосредственно перед выборами, ценз гражданства - не иметь гражданства иностранного государства», - приводит «БелТА», слова председателя Конституционного суда Петра Миклашевича.

В среду, 21 июля, в Белоруссии прошло девятое заседание Конституционной комиссии, в ходе которого были подведены итоги ее работы по разработке предложений по изменению Конституции Республики Беларусь.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко переизбирался на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020 года. После последних президентских выборов он пообещал внести изменения в Конституцию республику, в том числе речь шла и об ограничении сроков переизбрания на пост главы государства.