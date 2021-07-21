Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе в Казани, признан невменяемым

Устроившего стрельбу в казанской школе Ильназа Галявиева признали невменяемым Фото: "КП" Архив

Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе, признали невменяемым в момент совершения массового убийства. Об этом сообщила газета Общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания.

- По нашей информации, государственный Научный центр социальной и судебной Психиатрии им. В. П. Сербского признал Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств, — говорится в сообщении газеты.

Напомним, что 11 мая 2021 года студент с автоматом пришел в здание школы в Казани и расстрелял детей и учителей. В результате стрельбы в школе в Казани погибли семь школьников и две учительницы, больше 20 человек в больнице. Дети прыгали из окон, спасаясь от нападавшего в панике. Позже выяснилось, что студент 4 курса к своему "путешествию" готовился: он купил оружие почти сразу после того, как его отчислили из вуза, создал телеграм-канал, где обещал со всеми расправиться.