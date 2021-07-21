Компания Абрамовича отказалась строить ЦБК на Дальнем Востоке

Роман Абрамович Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания RFP Group отказалась от своих планов строительства целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) в Амурске в Хабаровском крае. Об этом сообщил глава компании Константин Лашкевич, указав на то, что внутренняя норма доходности (IRR) проекта была бы близка к нулю.

«Мы наняли иностранных консультантов, которые детально проработали этот проект, но даже при условии, что мы обеспечим завод сырьем, его IRR была бы близка к нулю», - приводит РБК слова главы RFP Group.

Как передает издание, инвестиции, которые собирались вложить в строительство комбината, оценивались в один миллиард долларов.

Лашкевич сообщил, что в 2018 году RFP Group вела переговоры о строительстве завода с китайской China Paper. Предполагалась, что российская компания будет ежегодно поставлять китайскому партнеру примерно 400–600 тысяч кубометров древесины.

«Но оказалось, что такого леса у нас уже нет и в лесосырьевой базе 70 процентов - лиственница, а ее ЦБК стараются не использовать … Мы предлагали свою низкосортную древесину и пытались подтянуть других лесозаготовителей, но китайцев это не устроило», - уточнил глава компании.

По его словам, строительство ЦБК на Дальнем Востоке оказалось бы бессмысленным. Как он заключил, лучше создавать менее затратные по инвестициям проекты, чем строить огромный убыточный завод.

Группа RFP - крупнейшая лесопромышленная группа Дальнего Востока России, 58 процентов акций которой принадлежат Роману Абрамовичу и Александру Абрамову.