Кремль: между США и Германией достигнуто определенное понимание по "Северному потоку - 2"

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле пока не знают деталей соглашения между Берлином и Вашингтоном по проекту газопровода «Северный поток – 2», однако известно, что между сторонами достигнуто определенное понимание. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля было известно о том, что тема «Северного потока – 2» стояла «высоко в повестке дня контактов» канцлера Германии Ангелы Меркель во время ее визита в Вашингтоне.

«Мы знаем о том, что были достигнуто определенное понимание между Берлином и Вашингтоном. А в остальном - деталями мы пока не располагаем», - отметил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщили, что Вашингтон и Берлин объявят о достижении договоренности по поводу строительства «Северного потока – 2» в среду, 21 июля. Как ожидается, США отойдет от своей позиции противостояния проекту, а Германия возьмет на себя обязательство помогать Украине по вопросам энергетики и дипломатии. По некоторым данным, Штаты призвали Киев не критиковать сделку.