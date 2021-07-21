Politico: США призвали Украину не критиковать сделку по "Северному потоку - 2" Фото: REUTERS

Администрация президента США Джо Байдена в ходе переговоров с Берлином по газопроводу «Северный поток – 2» призвала Киев не заявлять о своей позиции по данному вопросу.

Как передает Politico со ссылкой на источники, представители президентской администрации призвали украинских коллег воздержаться от критики указав на то, что публичное выступление в отношении предстоящий сделки может нанести ущерб двусторонним отношениям США и Украины, отметив, что чиновники также призвали украинскую сторону не обсуждать потенциальные планы Вашингтона и Берлина с Конгрессом.

По словам одного из американских чиновников, во время текущих переговоров с Берлином официальные лица США стараются ограничить риски, которые трубопровод может представлять Киеву и европейской энергетической безопасности. Однако, источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил изданию, что позиция незалежной заключается в том, что американские санкции все еще могут остановить завершение строительства «Северного потока - 2», напомнив, что украинская сторона по-прежнему категорически против этого проекта.

Напомним, ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники заявила, что США и Германия объявят о достижении договоренности по поводу строительства газопровода «Северный поток – 2» уже в среду, 21 июля. Как ожидается, что Вашинтон отойдет от своей позиции противостояния проекту, Берлин возьмет на себя обязательство помогать Киеву по вопросам энергетики и дипломатии.