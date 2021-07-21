Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика21 июля 2021 0:38

WSJ: США и Германия объявят о сделке по «Северному потоку – 2» 21 июля 2021

Ожидается, что Вашингтон откажется от своей позиции противостояния строительству газопровода
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Соединенные Штаты и Германия договорились по «Северному потоку – 2»

Соединенные Штаты и Германия договорились по «Северному потоку – 2»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты и Германия объявят о достижении договоренности по поводу строительства газопровода «Северный поток – 2» в среду, 21 июля. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета Wall Street Journal.

По словам собеседников издания, ожидается, что администрация президента США Джо Байдена отойдет от своей позиции противостояния российскому проекту, а власти ФРГ возьмут на себя обязательство помогать Украине по вопросам энергетики и дипломатии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники сообщило, что Соединенные Штаты и Германия сумели найти компромисс по проекту газопровода «Северный поток – 2». Стороны объявят о сделке в ближайшее время.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что запуск трубопровода зависит от позиции США и желания Евросоюза занять единую линию в этом вопросе.