WSJ: США и Германия объявят о сделке по «Северному потоку – 2» 21 июля 2021

Соединенные Штаты и Германия договорились по «Северному потоку – 2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты и Германия объявят о достижении договоренности по поводу строительства газопровода «Северный поток – 2» в среду, 21 июля. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета Wall Street Journal.

По словам собеседников издания, ожидается, что администрация президента США Джо Байдена отойдет от своей позиции противостояния российскому проекту, а власти ФРГ возьмут на себя обязательство помогать Украине по вопросам энергетики и дипломатии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники сообщило, что Соединенные Штаты и Германия сумели найти компромисс по проекту газопровода «Северный поток – 2». Стороны объявят о сделке в ближайшее время.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что запуск трубопровода зависит от позиции США и желания Евросоюза занять единую линию в этом вопросе.