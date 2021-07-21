Кремль: Россия отвергает обвинения в использовании энергоресурсов для оказания давления

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва последовательно отвергает любые попытки обвинить ее в использовании энергоресурсов в качестве орудия политического давления. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидер Дмитрий Песков, комментируя возможные договоренности Берлина и Вашингтона о санкциях в отношении России за «давление» на Украину.

«В целом всем должно быть хорошо известно, что Россия всегда последовательно отвергала любые обвинения в том, что она использует энергоресурсы в качестве орудия политического давления», - заявил представитель Кремля.

Как писал сайт kp.ru, Песков заявил, что в Кремле пока не знают деталей сделки между Германией и США по проекту газопровода «Северный поток – 2», однако известно, что между сторонами достигнуто определенное понимание.

Напомним, ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщили, что стороны объявят о достижении договоренности по поводу строительства «Северного потока – 2» в среду, 21 июля. По данным агентство Reuters, в рамках достигнутых договоренностей Вашингтон оставляет за собой право на санкции.