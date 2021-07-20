США признали, что санкции против «Северного потока – 2» не помешали его строительству Фото: REUTERS

Санкции Соединенных Штатов в отношении трубопровода «Северный поток – 2» не смогли предотвратить его строительство, заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Поэтому госсекретарь Энтони Блинкен одобрил приостановление санкций в рамках приверженности президента Байдена восстановлению отношений с нашими европейскими союзниками», – сказал представитель Госдепа.

Прайс отметил, что Вашингтон по-прежнему выступают против «Северного потока – 2» и видят в нем «геополитический проект» России с целью влияния на энергетические ресурсы Европы. Об этом президент США Джо Байден в очередной раз заявил канцлеру Германии Ангеле Меркель, сообщил глава пресс-службы Госдепа.

Новый доклад ведомства будет представлен Конгрессу США в августе 2021, добавил Прайс.

Накануне сообщалось, что Соединенные Штаты и Германия сумели найти компромисс по «Северному потоку – 2» и объявят о сделке в ближайшее время. Соглашение между Вашингтоном и Берлином позволит избежать новых санкции в отношении компании-оператора трубопровода Nord Stream 2 со стороны США.

Ранее Байден неоднократно высказывал канцлеру Германии Ангеле Меркель опасения относительно запуска «Северного потока – 2». При этом стороны сошлись во мнении, что Украина должна сохранить статус газового транзитера. Также глава Белого дома отмечал, что введение санкций против проекта не имело смысла.