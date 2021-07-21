Юристы объяснили, в чем опасность отмены обязательных штампов о браке в паспорте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россиянам разрешат ставить штампы о браке и разводе в паспорт по желанию. Это может таить в себе ряд проблем, уверены эксперты. Такое послабление способно сказаться на многочисленных сферах жизни, в числе на сделках с недвижимостью.

По факту, штамп в паспорте гражданина заменяет собой свидетельство о браке или разводе. При оформлении наследства, заключении сделок с недвижимостью этот факт очень важен.

Ведь если жилье будет продавать один из супругов и умолчит о том, что оно было куплено в браке, то покупатель рискует остаться без квадратных метров.

Согласно статье 35 Семейного кодекса второй супруг сможет оспорить сделку и отменить ее. Тогда покупателю придется, в свою очередь, судиться с продавцом, чтобы вернуть деньги.

- Штамп о браке или о расторжении брака является одним из сигналов, что нужно согласие на сделку второго человека, - говорит Life.ru адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин.

Юристы сходятся во мнении, что с отменой штампов поторопились, так как еще между ведомствами еще не отлажен механизм оперативного обмена информацией о семейном положении граждан.

- По идее вся необходимая информация доступна в едином госреестре загса, но на практике он, по моим наблюдениям, не заполнен и наполовину, - отмечает старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов.

Конечно, штамп в паспорте нельзя считать истиной в последней инстанции. Риэлторы и раньше и сейчас стараются тщательно проверять, состоит ли в браке продавец или разведен. Даже штамп о недавнем разводе не говорит о безопасности сделки. Возможно, недвижимость была приобретена в браке и стороны еще не договорились о ее судьбе. Такая продажа не законна.

- Теперь наверное, придется искать возможность каким-то образом собирать информацию полуофициальными методами, — предполагает риелтор Галина Смирнова. - Ведь без проверки риски слишком высоки.